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Космический стартап впервые развернул кубсат, запущенный с необитаемого орбитального аппарата
Французская компания Exotrail развернула кубсат под названием EXO-0 с помощью своего орбитального аппарата Spacevan-001.
Испытания по развертыванию спутника EXO-0, который несет полезную нагрузку в интересах Airbus Defence and Space, прошли успешно.
Аппарат Spacevan-001, который находится на орбите с момента его запуска в ноябре 2023 года ракетой SpaceX, дает возможность малым спутникам перемещаться в космосе, оптимизировать их развертывание, повысить производительность их обслуживания и снизить загрязнение космоса.
Авторы нового исследования получили неожиданную датировку самых древних каменных орудий со стоянки Королево. По их оценке, артефакты оказались старше, чем все предыдущие свидетельства пребывания Homo в Европе.
Человек постоянно находится под воздействием электромагнитного излучения из-за гаджетов, бытовых приборов, терминалов оплаты в магазине, сотовых вышек, радио в машине. Какое излучение представляет для нас наибольшую опасность, облучает ли нас микроволновка, зачем нужна алюминиевая пластина под чехлом для телефона и чем может навредить обычный свет от экрана ноутбука? Рассказывает Эргаш Нуруллаев, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной физики Пермского Политеха.
Военные США изучили возможность применения чат-ботов в планировании боевых действий в контексте военного симулятора, основанного на компьютерной стратегии StarCraft II. Они разработали новый чат-бот на базе больших языковых моделей OpenAI и сравнили его с другими чат-ботами, доступными для обычных пользователей. Военные остались довольны, а эксперты предупредили о неприятных последствиях в случае использования таких технологий в реальности. Среди таких последствий — значительные «запланированные» потери.
Первого марта в России отмечают День кошек. Это одни из самых популярных домашних животных, которые живут рядом с человеком уже порядка десяти тысяч лет. Несмотря на многовековое знакомство, в общении людей и кошек хватает неясностей. Так, французские ученые недавно выяснили, что почти в трети случаев знаки кошачьего неудовольствия толковались ошибочно.
Чтобы издалека оценить обитаемость космического тела, нужно понимать, какие на нем есть молекулярные соединения и как они взаимодействуют. И вот по данным, собранным аппаратом «Юнона», ученые рассчитали движение простейших элементов на покрытой ледяной коркой Европе, спутнике Юпитера.
Международная группа исследователей проанализировала изменения, которые происходят в организме человека, если полностью исключить прием пищи в течение семи дней.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Ученые показали, что экстремальный подъем уровня Каспийского моря на десятки метров, произошедший 18-13 тысяч лет назад и получивший название «Великая Хвалынская трансгрессия», мог быть вызван, вопреки существующим гипотезам, не таянием ледника, а естественными изменениями палеоклимата. Оказалось, что из-за холодного климата того периода обширные территории, с которых собирали воду впадающие в Каспий реки, были покрыты многолетней мерзлотой. В результате массы дождевых и талых вод почти не впитывались в мерзлые грунты и стекали в море, испарение с поверхности которого было небольшим. Все эти факторы привели к повышению уровня Каспия и увеличению площади моря более чем вдвое по сравнению с современным. Полученные данные помогут уточнить представления о масштабе колебаний уровня Каспийского моря при изменении климата.
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Солнечная система: обзор 2015 года
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