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Doroni показала серийный летающий автомобиль H1-X

H1-X / © Doroni Aerospace

H1-X уже получил сертификат летной годности Федерального управления гражданской авиации США, и, как ожидается, поступит в массовое производство в 2026 году. Предполагается, что H1-X будет стоить от 300 000 до 400 000 долларов (от 27 до 36 миллионов рублей по текущему курсу).

H1-X / © Doroni Aerospace

H1-X сможет перевозить полезнуюнагрузку до 226 килограммов и развивать максимальную скорость 305 километров в час!

H1-X / © Doroni Aerospace

H1-X / © Doroni Aerospace

H1-X / © Doroni Aerospace

© Doroni Aerospace