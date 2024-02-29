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Мимо: российский и американский спутники разминулись на орбите

Компания спутникового мониторинга LeoLabs сообщила, что два космических аппарата, находящиеся на орбите, на высоте около 608 километров, разошлись друг с другом, избежав столкновения. Расстояние между ними составило 20 метров.

Российский и американский спутники разминулись на орбите / © LeoLabs

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщало, что между американским космическим аппаратом TIMED и российским спутником Космос-2221 может произойти столкновение, которое повлекло бы образование значительного количества космического мусора.

По данным Европейского космического агентства (ESA), в настоящее время на орбите Земли находится около 11 500 спутников, но только 9 000 из них остаются в рабочем состоянии. Однако это лишь верхушка орбитального айсберга. Около 36 500 обломков шириной не менее десяти сантиметров курсируют вокруг нашей планеты, как и более 130 миллионов кусочков космического мусора диаметром более одного миллиметра.