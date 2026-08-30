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«ОГОНЕК»: «Радиостанция Судного дня» передала новые сообщения
Радиостанция «УВБ-76», известная как «Радиостанция Судного дня», передала 30 августа два новых сообщения. Одно из них содержало слово «огонек».
Радиостанцию «УВБ-76» связывают с Западным военным округом. Радиолюбители полагают, что ее могут использовать для связи военкоматов. По другой версии, радиостанция — часть системы автоматического запуска ответного ядерного удара. Большую часть времени там слышен жужжащий сигнал, из-за чего радиостанцию иногда называют «Жужжалкой».
30 августа на «УВБ-76» прозвучало два сообщения. Отслеживает их телеграм-канал «УВБ-76 логи».
«НЖТИ 98908 ОГОНЕК 9004 4171», — передала послание радиостанция в 15:27 по московскому времени.
Второе сообщение прозвучало в 16:21. Оно гласило: «НЖТИ 13715 КОПТСКИЙ 7024 2596».
В последние дни радиостанция «оживала» достаточно часто. Особенно активным оказалось 27 августа — 25 сообщений.
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