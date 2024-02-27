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Беспилотный самолет Windracers ULTRA впервые поднялся в небо Антарктиды

Новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа Windracers ULTRA, который был разработан при участии исследователей Британской антарктической службы (BAS), недавно совершил испытательный полет в суровых условиях Антарктиды, преодолев около 720 километров.

БПЛА самолетного типа Windracers ULTRA / © Windracers / BAS

Новый беспилотник представляет собой полностью автономный самолет с размахом крыла 10 метров, который способен перевозить полезную нагрузку 100 кг на расстояние до 1000 км. Благодаря автопилоту Windracers ULTRA может безопасно взлетать, находиться в воздухе и приземляться при минимальном вмешательстве человека.

© British Antarctic Survey

Аппарат разработан для того, чтобы собирать широкий спектр научных данных об окружающей среде на ледяном континенте. С его помощью ученые смогут изучать структуры ледникового покрова континента, а также процессы, происходящие в океане и атмосфере Антарктиды.