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Intuitive Machines сообщила время и дату попытки посадки Nova-C на Луну

Представители американской компании Intuitive Machines в социальной сети Х сообщили, что посадочный модуль Nova-C планирует прилуниться 23 февраля, в 01:49 по московскому времени.

Nova-C в космосе / © Intuitive Machines

Инженеры Intuitive Machines провели анализ данных, собранных во время включения основного двигателя посадочного аппарата 16 февраля, и отметили, что соотношение смеси, массовый расход, температура и работа двигателя соответствуют расчетам.

Запланированный маневр коррекции траектории Nova-C провели 18 февраля, посадочный аппарат во второй раз запустил свой двигатель. Третье включение намечено на 21-е число для вывода модуля на лунную орбиту.

© Intuitive Machines

В случае успешного прилунения Intuitive Machines станет первой частной компанией, которой удалось решить задачу доставки грузов на Селену.