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ИИ может уничтожить человечество за два года, заявил эксперт
Американский специалист по искусственному интеллекту Элиезер Юдковский в недавнем интервью изданию The Guardian заявил, что новая технология представляет реальную угрозу, а искусственный интеллект может уничтожить человечество всего за два года.
«Проблема в том, что люди не осознают угрозы. Хотя еще есть маленький шанс на то, что человечество выживет», — считает Юдковский.
Он уверен, что ИИ в скором времени лишит большинство людей рабочих мест и тем самым вызовет хаос.
Год назад эксперт призывал бомбить центры обработки данных, чтобы остановить развитие искусственного интеллекта. Сейчас Юдковский не отказывается от своих слов, однако уточняет, что не следует использовать ядерное оружие для поражения таких центров.
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