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Студенты создали 3D-модели фрагментов Челябинского метеорита в годовщину его падения

Ровно 11 лет назад, 15 февраля 2013 года, примерно в 10 часов утра, в Челябинской области упали фрагменты метеорита. Они достигли поверхности нашей планеты в результате торможения небольшого астероида в атмосфере.

3D-модель фрагмента Челябинского метеорита / © УГГУ

Наиболее крупную часть метеорита — весом 570 килограммов — нашли в озере Чебаркуль. Сегодня ее можно увидеть в Государственном историческом музее Южного Урала.

Помимо этого, удалось обнаружить множество более мелких фрагментов.

© УГГУ

В годовщину падения метеорита студенты и сотрудники Уральского государственного горного университета (УГГУ) создали цифровые 3D-копии ориентированных фрагментов небесного тела, по которым можно проследить его направление и характер полета в атмосфере Земли.