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Изменения климата обрекли белых медведей на голод

Группа исследователей из Университета штата Вашингтон и Геологической службы США прикрепила ошейники с видеокамерами к двум десяткам белых медведей в западной части Гудзонова залива на севере Канады, чтобы понять, как животные адаптируются к изменениям климата из-за сокращения площади морского льда.

Белые медведи / © Polar Bear Facts

Ученые записали 115 часов видео за три последних года наблюдений, предоставив редкую возможность заглянуть в жизнь животных. Исследователи отметили, что из-за глобального потепления тает все больше морского льда и медведи вынуждены проводить больше времени на суше, где они менее приспособлены к охоте и добыче пищи.

В западной части Гудзонова залива безледный период сейчас на три недели дольше, чем в 1970-х, в итоге белые медведи теперь проводят на суше примерно 130 дней в году.

© NPG Press

Ученые обнаружили, что почти все животные, за которыми вели наблюдение, теряли вес — в среднем приблизительно по килограмму в день. Многие взрослые особи вынуждены больше спать, чтобы хоть как-то сохранить энергию. В то же время другие животные находятся в постоянном поиске пищи, поглощая птиц, карибу, ягоды, водоросли и травы. Увы, всего этого недостаточно для выживания.