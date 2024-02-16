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Изменения климата обрекли белых медведей на голод
Группа исследователей из Университета штата Вашингтон и Геологической службы США прикрепила ошейники с видеокамерами к двум десяткам белых медведей в западной части Гудзонова залива на севере Канады, чтобы понять, как животные адаптируются к изменениям климата из-за сокращения площади морского льда.
Ученые записали 115 часов видео за три последних года наблюдений, предоставив редкую возможность заглянуть в жизнь животных. Исследователи отметили, что из-за глобального потепления тает все больше морского льда и медведи вынуждены проводить больше времени на суше, где они менее приспособлены к охоте и добыче пищи.
В западной части Гудзонова залива безледный период сейчас на три недели дольше, чем в 1970-х, в итоге белые медведи теперь проводят на суше примерно 130 дней в году.
Ученые обнаружили, что почти все животные, за которыми вели наблюдение, теряли вес — в среднем приблизительно по килограмму в день. Многие взрослые особи вынуждены больше спать, чтобы хоть как-то сохранить энергию. В то же время другие животные находятся в постоянном поиске пищи, поглощая птиц, карибу, ягоды, водоросли и травы. Увы, всего этого недостаточно для выживания.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Самцы лягушек из семейства седлоносных жаб (Brachycephalus), обитающие только в Бразилии, настолько малы, что могут поместиться на кончике мизинца. Они почти на миллиметр меньше предыдущих рекордсменов.
Американские археологи установили возраст недавно найденной каменной площади на Андском нагорье. Объект обнаружили еще в 2015 году, а теперь провели радиоуглеродный анализ, который показал возраст сооружения. По мнению исследователей, площадь может быть самым ранним примером мегалитической церемониальной архитектуры северной части Перуанского нагорья.
Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
Самцы лягушек из семейства седлоносных жаб (Brachycephalus), обитающие только в Бразилии, настолько малы, что могут поместиться на кончике мизинца. Они почти на миллиметр меньше предыдущих рекордсменов.
Международная группа физиков сопоставила результаты исследований сверхновых и килоновых с наблюдениями телескопа «Джеймс Уэбб» и пришла к выводу, что самые тяжелые химические элементы, необходимые для нашей жизнедеятельности, сформировались во время астрономических событий, которыми «управляют» гравитационные волны.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
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