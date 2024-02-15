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Взаимопомощь и поддержка: частично ослепшему пингвину помогает сородич-поводырь

Пингвины подтвердили мнение ученых о том, что это одни из самых социальных птиц на земле. Сотрудники парка птиц в английском графстве Суррей наблюдали, как один пингвин помогает частично ослепшему сородичу по кличке Кальмар добывать пищу и добираться до гнезда.

Кальмар и Пингвин / © SWNS

У Кальмара развилась катаракта, потому он плохо видит. Однако сотрудники парка обнаружили, что другая птица по кличке Пингвин крайне редко отходит далеко от своего друга, особенно во время еды.

По мнению исследователей, это поведение птиц — демонстрация сочувствия и понимания. Смотрители парка отметили, что пара пингвинов изначально (они родились примерно в одно и то же время) проявляла очень теплые отношения друг к другу.

Таким образом, Пингвин стал опорой и «глазами» Кальмара и помог адаптироваться к новой жизни.