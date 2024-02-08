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Внеземное сокровище: ученые узнали, из чего изготовлены испанские артефакты бронзового века
Исследователи изучили артефакты бронзового века из Вилленского клада, который был найден в 1963 году на Пиренейском полуострове, и пришли к выводу: для изготовления предметов использовали метеоритное железо. Клад включает в себя 59 изделий из золота, железа, серебра и янтаря, в том числе браслеты, чаши и сосуды.
Ученые проанализировали химический состав двух артефактов, изготовленных между 1400 и 1200 годами до нашей эры, — браслета С-образной формы и полой сферы, которая могла украшать рукоять меча.
Применив масс-спектрометрию, ученые выяснили, что оба артефакта изготовлены из сплава железа и никеля, типичного для метеоритов. Состав был похож, хотя в браслете оказалось меньше никеля, чтобы можно было точно указать на его «космическое» происхождение.
Тогда исследователи углубились в слой коррозии и обнаружили больше метеоритного железа ближе к внутренней части этого слоя. Возможно, материалом для изделий мог стать один и тот же метеорит.
Предметы из Вилленского клада считаются старейшими артефактами из метеоритного железа, которые когда-либо находили на Пиренейском полуострове.
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Группа канадских и турецких исследователей проанализировала сейсмические и петрологические данные четырех тихоокеанских плато и сравнила их с моделями субдукционной активности плит. Выяснилось, что эти плато возникли в результате вулканизма и непрерывно деформируются из-за притяжения пододвигающейся плиты.
Ученые из Колледжа природных ресурсов имени Эдварда Уорнера подтвердили гипотезу о том, что исключение высших хищников из экосистемы вызывает в ней долговременные последствия, которые сложно или вовсе нельзя обратить вспять после их возвращения. Выводы сделаны на основе эксперимента, длившегося несколько десятилетий, в северной части Йеллоустонского национального парка.
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