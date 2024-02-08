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Внеземное сокровище: ученые узнали, из чего изготовлены испанские артефакты бронзового века

Исследователи изучили артефакты бронзового века из Вилленского клада, который был найден в 1963 году на Пиренейском полуострове, и пришли к выводу: для изготовления предметов использовали метеоритное железо. Клад включает в себя 59 изделий из золота, железа, серебра и янтаря, в том числе браслеты, чаши и сосуды.

Сокровища Вилленского клада / © Trabajos de Prehistoria

Ученые проанализировали химический состав двух артефактов, изготовленных между 1400 и 1200 годами до нашей эры, — браслета С-образной формы и полой сферы, которая могла украшать рукоять меча.

Браслет С-образной формы / © Trabajos de Prehistoria

Применив масс-спектрометрию, ученые выяснили, что оба артефакта изготовлены из сплава железа и никеля, типичного для метеоритов. Состав был похож, хотя в браслете оказалось меньше никеля, чтобы можно было точно указать на его «космическое» происхождение.

Тогда исследователи углубились в слой коррозии и обнаружили больше метеоритного железа ближе к внутренней части этого слоя. Возможно, материалом для изделий мог стать один и тот же метеорит.

Полая сфера / © Trabajos de Prehistoria

Предметы из Вилленского клада считаются старейшими артефактами из метеоритного железа, которые когда-либо находили на Пиренейском полуострове.