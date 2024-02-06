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Будущее наступило? Жители США ездят на автопилоте Cybertruck в очках дополненной реальности Apple

Недавно пользователи Сети заметили на одной из дорог в США электрический пикап Cybertruck, чей водитель не обращал внимания на движение, предоставив управление автопилоту Tesla и залипая в новых очках смешанной реальности Apple Vision Pro.

Водитель в новой гарнитуре Apple Vision Pro не обращает внимания на дорогу, предоставив управление автопилоту Tesla / © electrek

Бета-версия автопилота и полного самостоятельного вождения (FSD) Tesla на сегодня представляет собой систему помощи водителю, которая требует постоянно держать руки на руле и следить за дорогой.

Однако герой нового видеоролика проигнорировал эти условия и злоупотребил системой автопилота, надев очки дополненной реальности.