  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
Только что
Рейтинг: +722
Посты: 1395

Первая АЭС в Египте станет самой безопасной в мире

Вице-президент инжинирингового дивизиона госкорпорации АО «Атомстройэкспорт» Алексей Кононенко сообщил ТАСС, что АЭС «Эд-Дабаа» в Египте, которую строят россияне, станет самой безопасной и сможет выдержать землетрясение до десяти баллов.

Сообщество
# АЭС
# египет
# Росатом
# строительство
# технологии
Строительство АЭС «Эд-Дабаа» / © ТАСС
Строительство АЭС «Эд-Дабаа» / © ТАСС

Одним из ключевых факторов, обеспечивающих безопасность ядерной электростанции, станет установка ловушки расплава — опциональной части гермооболочки реакторов. На АЭС «Эд-Дабаа» поставят такой же реактор, как на Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2), поскольку «безопасность и надежность были одними из важнейших критериев при выборе реактора для будущей электростанции». Водо-водяной энергетический реактор ЛАЭС-2 считается одним из наиболее совершенных в мире.

«Росатом» планирует завершить строительство четырех блоков АЭС «Эд-Дабаа» с реакторами ВВЭР-1200 до 2028 года.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Фев
Бесплатно
Чем дышат почвы? Дыхание почв и его составляющие
Русское географическое общество
Онлайн
Презентация
07 Фев
Бесплатно
Борьба за обед
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Фев
350
Первый свет первых звезд в первых галактиках
Московский Планетарий
Москва
Лекция
07 Фев
Бесплатно
Научные картины мира и их эволюция
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
07 Фев
600
Определение расстояний в астрономии: от Эратосфена до Хаббла
Центр «Архэ»
Онлайн
Беседа
08 Фев
600
Наука и жизнь
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Фев
500
История средневековой Грузии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
09 Фев
600
Научная обоснованность психотерапии и лженаучные методы
Зоологический музей РАН
Москва
Лекция
09 Фев
Бесплатно
Соседи Млечного Пути
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 февраля
Мария Азарова

Анализ полумиллиона собак показал, какие породы умирают раньше других

Команда исследователей проанализировала различия в продолжительности жизни собак, учитывая такие факторы, как порода и ее чистокровность, размер тела, пол и цефальный индекс — отношение ширины черепа к длине.

Биология
# домашнее животное
# домашние животные
# питомец
# породы собак
# продолжительность жизни
# собаки
Сегодня, 06:47
Мария Азарова

Студенты прочитали часть геркуланумского папируса, пострадавшего при извержении Везувия

С помощью искусственного интеллекта пока удалось прочитать 2000 слов более чем в 15 столбцах — примерно пять процентов всего неразвернутого свитка. Однако исследователи уверены, что это достижение открывает путь к расшифровке всех остальных текстов, найденных на вилле в Геркулануме.

История
# Везувий
# Геркуланум
# извержение вулкана
# искусственный интеллект
# свитки
Вчера, 19:04
Ольга Иванова

Патогенные для человека бактерии выжили в марсианских условиях

Международная группа ученых провела эксперимент и пришла к выводу, что некоторые патогенные для человека микроорганизмы, включая те, что вызывают внутрибольничные инфекции и пневмонию, способны выжить в марсианских условиях.

Биология
# бактерии
# марс
# марсианский грунт
# микроорганизмы
# патогены
3 февраля
Мария Азарова

Анализ полумиллиона собак показал, какие породы умирают раньше других

Команда исследователей проанализировала различия в продолжительности жизни собак, учитывая такие факторы, как порода и ее чистокровность, размер тела, пол и цефальный индекс — отношение ширины черепа к длине.

Биология
# домашнее животное
# домашние животные
# питомец
# породы собак
# продолжительность жизни
# собаки
Позавчера, 17:58
Александр Березин

Вопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение Земли

Сорок лет назад советский климатолог Михаил Будыко предсказал, что результатом антропогенной эмиссии углекислого газа станет резкий всплеск в развитии земной растительности и биосферы в целом. К 2016 году это подтвердили спутниковые снимки, но научные публикации о них вызвали серьезное неприятие: некоторые ученые попробовали опровергнуть факт озеленения. Новая работа показала, что оно не просто существует, но и ускоряется.

Климат
# антропогенные выбросы углерода
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# климат
Выбор редакции
2 февраля
Виталий

Гренландия поднимается быстрее, чем тонет

Ученые из Технического университета Дании выяснили, что из-за таяния периферийных ледников коренные породы Гренландии поднялись на 20 сантиметров с 2013 по 2023 год. Со временем это породит новые острова и шхеры в Датском королевстве, часть которого — Гренландия.

Геология
# глобальное потепление
# Гренландский ледяной щит
# таяние ледников
19 января
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
1 февраля
Андрей

Геологи пересмотрели историю возникновения континентов

Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.

Геология
# земная кора
# катархей
# океанические плиты
# тектонические плиты
# формирование континентов
23 января
Алиса Гаджиева

Археологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.

История
# античность
# археология
# вино
# виноделие
# Древний Рим
# керамика
# Римская Империя
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Заядлые курильщики каннабиса чаще страдали тревожными расстройствами

    2 часа назад

  2. Ученые объяснили, почему поведение итальянских мафиози похоже на эпидемию

    3 часа назад

  3. Палеонтологи открыли новый вид птерозавров юрского периода

    3 часа назад

  4. Климатологи спрогнозировали сверхсильные ураганы шестой категории из пяти возможных

    5 часов назад
Выбор редакции

Вопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение Земли

Позавчера, 17:58

Последние комментарии

Deniross
6 секунд назад
Предположим есть два протона, движущееся навстречу друг другу, каждая со скоростью, близкой к скорости света (как это происходит в адронном

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Иван Колупаев
10 минут назад
Василий, и что интересно "экраноплан Каарио" как ни смотри больше напоминает судно на воздушной подушке чем классический экраноплан. Да собственно

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

inga golubeva
12 минут назад
Мессинг на расстоянии читал мысли, самый великий стоик, без имплантов в мозг.

Проникновение в мозг: Neuralink как самый фантастический проект Илона МаскаПроникновение в мозг: Neuralink как самый фантастический проект Илона Маска

Иван Колупаев
27 минут назад
Василий, однако экранопланы действительно построили первыми в СССР по основному утверждению совсем не ха-ха. Ну не считать же экранопланом

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Василий Парфенов
43 минуты назад
Владимир,

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Василий Парфенов
43 минуты назад
Владимир,

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Иван Колупаев
55 минут назад
Владимир, первыми однако были британцы со своим SC-1 (1957 г.) а Харриер стал первым серийным и относительно удачным самолетом с вертикальным взлетом.

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Василий Парфенов
1 час назад
Вадим, после таких исследований ученые в недоумении "почему мы сами не умеем искать такие крутые темы". Команда Ристорфа из года в год приносит

Физики решили «проблему Фейнмана» об инвертированном разбрызгивателе. Ответ очевидный, а вот объяснение — нетФизики решили «проблему Фейнмана» об инвертированном разбрызгивателе. Ответ очевидный, а вот объяснение — нет

Лана Пренципал
2 часа назад
Не самые худшие дары цивилизации..

Клопов в Британию завезли древние римлянеКлопов в Британию завезли древние римляне

Владимир Пасиухов
2 часа назад
В., Як 141 первый самолёт в мире вертикального взлёта. Американцы после развала СССР выкупили и вывезли завод и технологии. Но у России слава

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Владимир Пасиухов
2 часа назад
Affidavit, вы явно не любите Россию поэтому и пытаетесь обосратьее. Откройте архивы и почитайте. Лунь первый в мире экраноплан если что. Изобретение

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

John Smith
4 часа назад
Да, интересные были полёты. Только специалистов НАСА там не было. Были два бывших астронавта, теперь работающие на частные компании, они были как

NASA провело испытания скафандра нового поколенияNASA провело испытания скафандра нового поколения

Affidavit Donda
5 часов назад
Иван, в самолётном режиме мог летать только "Орлёнок". Остальные же детища Алексеева были чистыми экранопланами. "Aurora Flight Sciences" пытается скрестить

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Виктор Ларионов
5 часов назад
Первое фото весьма близко отображает мои прежние расчёты. Теперь только осталось ответить на вопрос: куда подевалась 2-я Луна (планетоид Кош, Тея

«Теория плоской Земли» была частично верной для очень молодых планет«Теория плоской Земли» была частично верной для очень молодых планет

Affidavit Donda
5 часов назад
Дмитрий, все остальные сравнили достоинства экранопланов с их недостатками и решили не тратить силы лишний раз.

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

ראובן פיאטיגורסקי
5 часов назад
Смешная, конечно, статья. Батут забыли.

Ученые «Росатома» назвали пять актуальных разработок 2024 годаУченые «Росатома» назвали пять актуальных разработок 2024 года

Affidavit Donda
6 часов назад
. То и значит. Кто и когда открыл и изучил экранный эффект и построил первую ДЕЙСТВУЮЩУЮ модель экраноплана? Надеетесь, что повторив эту мантру

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Иван Колупаев
6 часов назад
Affidavit, в самолетном режиме наш летал только без нагрузки и жрал очень много топлива, то есть это был экстремальный режим пригодный лишь для

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Affidavit Donda
6 часов назад
Дмитрий, уже будьте столь любезны, потрудитесь переводить свои смелые заявления на ЛИТЕРАТУРНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК. Тут совсем не все ботают вашим

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Артем Вешкин
7 часов назад
Поздравляю! Но голая наука по моему мнению звучит лучше и символичней, чем "точные" переводы.

Naked Science впервые стал самым цитируемым научно-популярным СМИ по итогам годаNaked Science впервые стал самым цитируемым научно-популярным СМИ по итогам года

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно