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Первая АЭС в Египте станет самой безопасной в мире

Вице-президент инжинирингового дивизиона госкорпорации АО «Атомстройэкспорт» Алексей Кононенко сообщил ТАСС, что АЭС «Эд-Дабаа» в Египте, которую строят россияне, станет самой безопасной и сможет выдержать землетрясение до десяти баллов.

Строительство АЭС «Эд-Дабаа» / © ТАСС

Одним из ключевых факторов, обеспечивающих безопасность ядерной электростанции, станет установка ловушки расплава — опциональной части гермооболочки реакторов. На АЭС «Эд-Дабаа» поставят такой же реактор, как на Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2), поскольку «безопасность и надежность были одними из важнейших критериев при выборе реактора для будущей электростанции». Водо-водяной энергетический реактор ЛАЭС-2 считается одним из наиболее совершенных в мире.

«Росатом» планирует завершить строительство четырех блоков АЭС «Эд-Дабаа» с реакторами ВВЭР-1200 до 2028 года.