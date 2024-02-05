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Российский космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе
Командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко стал новым мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов.
Четвертого февраля, в 11:30:10 по московскому времени, результат пребывания в космосе Олега Кононенко составил 878 суток 11 часов 29 минут и 52 секунды, тем самым превысив на одну секунду предыдущий рекорд, принадлежавший космонавту «Роскосмоса» Геннадию Падалке (878 суток 11 часов 29 минут и 51 секунда).
Кононенко предстоит провести в космосе еще более полугода. Таким образом, по возвращении на Землю он станет первым космонавтом, чей суммарный показатель по длительности космических полетов превысит 1000 суток.
Напомним, что Олег Кононенко 15 сентября отправился на Международную космическую станцию в составе 70-й длительной экспедиции.
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