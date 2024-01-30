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Сотрудникам ЦРУ по России запретили пользоваться Telegram на рабочих компьютерах
По данным информационного агенства Bloomberg, специалистам, которые занимаются сбором и анализом данных, касающихся России, запрещено пользоваться Telegram на рабочих компьютерах. Чтобы получить доступ к мессенджеру, сотрудникам приходится выходить из зданий ЦРУ.
Речь идет об аналитиках разведывательного управления Соединенных Штатов, в задачи которых входит поиск информации по открытым источникам (OSINT). Судя по всему, Telegram может представлять для них повышенный интерес, в том числе из-за публикаций российских военных корреспондентов.
В материале агенства говорится, что американские власти настороженно относятся к получению информации из открытых источников, в частности Telegram: они опасаются, что использование таких программ может сделать компьютеры и сети ведомств уязвимыми.
Эксперимент американских ученых показал, что изменения сна сохранялись в течение нескольких ночей, если перед тем, как лечь в постель, человек каждый раз выпивал алкогольный напиток. Следовательно, сон не адаптировался.
Десять дней назад посадочный аппарат японского космического агентства SLIM смог мягко прилуниться, но по какой-то причине сделал это головной частью вниз. В итоге его солнечные батареи не смотрели на Солнце, отчего не получали достаточно энергии для работы, а аппарат не выходил на связь. Однако по мере того, как светило изменило свое положение, случилось неожиданное: аппарат ожил.
Почти все СМИ Рунета (но не только) заявили о том, что ученые якобы зарегистрировали распад ложного вакуума. Это результат плохого понимания вопроса: в реальности первый же такой распад был бы концом света в буквальном смысле слова, а зарегистрировать его было бы некому. Naked Science рассказывает, что произошло на самом деле.
Он должен был хотя бы раз оторваться от поверхности Красной планеты, а в итоге сделал это 72 раза. Рассчитанный всего на месяц работы, марсианский вертолет прослужил почти три года. Технологический демонстратор, предназначенный для простой проверки концепции, он сделал гораздо больше. Малыш Ingenuity отправляется в отставку, а мы взглянем, как дрон из совсем не предназначенных для космоса компонентов произвел в космонавтике революцию.
Десять дней назад посадочный аппарат японского космического агентства SLIM смог мягко прилуниться, но по какой-то причине сделал это головной частью вниз. В итоге его солнечные батареи не смотрели на Солнце, отчего не получали достаточно энергии для работы, а аппарат не выходил на связь. Однако по мере того, как светило изменило свое положение, случилось неожиданное: аппарат ожил.
Восемьдесят лет назад, 27 января 1944 года, была окончательно снята блокада Ленинграда. Она продолжалась 872 суток, и за это время 1,09 миллиона жителей города погибли, почти все — от голода. Это была крупнейшая гуманитарная катастрофа в масштабе города за всю историю человечества. Для сравнения можно напомнить, что от стратегических бомбардировок в Западной Европе погибло вдвое меньше мирных жителей. Какие конкретно события привели к ленинградской катастрофе? Можно ли было их предотвратить? Реально ли было снабжать блокадников лучше, чтобы их умерло меньше? Или снять блокаду военным путем ранее января 1944 года?
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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