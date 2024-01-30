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Сотрудникам ЦРУ по России запретили пользоваться Telegram на рабочих компьютерах

По данным информационного агенства Bloomberg, специалистам, которые занимаются сбором и анализом данных, касающихся России, запрещено пользоваться Telegram на рабочих компьютерах. Чтобы получить доступ к мессенджеру, сотрудникам приходится выходить из зданий ЦРУ.

Telegram / © Getty Images

Речь идет об аналитиках разведывательного управления Соединенных Штатов, в задачи которых входит поиск информации по открытым источникам (OSINT). Судя по всему, Telegram может представлять для них повышенный интерес, в том числе из-за публикаций российских военных корреспондентов.

В материале агенства говорится, что американские власти настороженно относятся к получению информации из открытых источников, в частности Telegram: они опасаются, что использование таких программ может сделать компьютеры и сети ведомств уязвимыми.