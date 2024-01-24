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В Дубае завершается строительство зданий с самым длинным в мире панорамным «небесным подиумом»

Небоскребы One Za’abeel / © Nikken Sekkei

Комплекс состоит из двух башен высотой 57 и 67 этажей, построенных на едином основании. Здания соединяет самым длинным в мире панорамным «небесным подиумом» The Link, находящимся на высоте 100 метров над землей. Внутри него расположатся несколько элитных ресторанов, лаундж-бар и смотровая площадка.

По окончании строительства The Link может попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная в мире консоль (ее длина — 225 метров).

Небоскребы One Za’abeel / © Nikken Sekkei

Небоскребы One Za’abeel / © Nikken Sekkei

Небоскребы One Za’abeel / © Nikken Sekkei