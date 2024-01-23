Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Первая в мире вакцинация детей от малярии стартовала в Камеруне

Вакцина в руках врача / © AP Photo / Jerome Delay, File

Эта центральноафриканская страна надеется привить примерно 250 тысяч детей в 2024-2025 годах.

Камерун будет использовать первый из двух недавно допущенных к использованию препаратов для профилактики малярии, известный как Mosquirix (второй — R21/Matrix-M). Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину два года назад, признав, что хотя Mosquirix несовершенна, ее применение все равно значительно сократит число тяжелых инфекций и госпитализаций.

В Африке ежегодно регистрируют около 250 миллионов случаев паразитарных заболеваний, в том числе 600 тысяч случаев смерти, в основном у маленьких детей.