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В Пекине испытали беспилотные полицейские патрульные машины

Полиция столицы Китая протестировала 15 электрических беспилотных патрульных автомобилей, которые выехали на дороги общего пользования.

Беспилотные патрульные электромобили на дорогах общего пользования / © CFP

Автономные электромобили оснащены мигалками и другим необходимым оборудованием, способны выполнять круглосуточные полицейские функции в координации с сотрудниками Пекинского городского управления общественной безопасности. В обязанности беспилотных полицейских автомобилей будут входить патрулирование городских дорог, обеспечение безопасности мероприятий, ретрансляция объявлений и предупреждений, аварийно-спасательные работы.

Эти электромобили обладают технологией автономного вождения четвертого уровня и имеют запас хода 100 километров. Когда заряд аккумулятора снижается, машина возвращается на базу, чтобы сменить его. Процедура занимает всего 30 секунд.