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Экс-дизайнер Ferrari показал новый тип микроэлектромобиля

Бывший дизайнер компании Ferrari Лоуи Вермеерш (Lowie Vermeersch) создал новый тип микроэлектромобиля, который может вытеснить с дорог традиционные машины.

Концепт компактного электромобиля Komma / © Komma

Стартап Komma, основанный Вермеершем, планирует выпускать компактные электромобили двух типов: полностью закрытые либо открытые по бокам. Они предназначены для перевозки одного или двух человек, а также небольшого количества груза, например покупок, по городу или пригороду.

Компания утверждает, что эти электромобили покроют 90 процентов потребностей в использовании транспортного средства.

Концепт компактного электромобиля Komma / © Komma

Komma надеется представить свой первый электромобиль к концу 2025 года.

Концепт компактного электромобиля Komma / © Komma

Максимальная скорость составит 130 километров в час. Что касается батареи, будет доступен вариант либо с одним модулем емкостью 7,5 киловатт-часа, либо сдвоенным модулем на 15 киловатт-часов, которые обеспечат ожидаемый запас хода до 200 километров.

Концепт компактного электромобиля Komma / © Komma