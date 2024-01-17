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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
7 минут назад
Рейтинг: +700
Посты: 1368

Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете эмблему Звездного флота из сериала Star Trek

Ровер NASA Curiosity, который работает на Красной планете уже более десяти лет, прислал снимок поверхности Марса, сделанный навигационной камерой 9 января 2024 года. На нем пользователи Сети разглядели культовую эмблему, которую офицеры Звездного флота из научно-фантастического сериала «Звездный путь» (Star Trek, Стартрек) обычно носят на униформе.

Сообщество
# «Звездный путь»
# Curiosity
# Star Trek
# космос
# Марс
Curiosity запечатлел камень в форме эмблемы Звездного флота из сериала Star Trek / © NASA / JPL-Caltech 
Curiosity запечатлел камень в форме эмблемы Звездного флота из сериала Star Trek / © NASA / JPL-Caltech 

Марсианский камень, напоминающий символ «Звездного пути», присоединился к коллекции снимков необычных и забавных камней на Красной планете, среди которых — акулий плавник, клешня краба и голова змеи

Значок коммуникатора Звездного флота, который носит Нийота Ухура (Селия Роуз Гудин) в сериале «Звездный путь: странные новые миры» / © Star Trek Explorer
Значок коммуникатора Звездного флота, который носит Нийота Ухура (Селия Роуз Гудин) в сериале «Звездный путь: странные новые миры» / © Star Trek Explorer
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