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Аппараты Starlink совершают меньше маневров уклонения, несмотря на рост своей группировки

Хотя за последние шесть месяцев созвездие спутников Starlink выросло примерно на 1000 аппаратов, за этот период спутники совершили меньше маневров уклонения, чем за предыдущие полгода. Об этом сообщили представители компании SpaceX.

Спутник Starlink / © SpaceX

Дважды в год SpaceX отчитывается перед Федеральной комиссией по связи США (FCC) о том, сколько раз ее спутникам пришлось менять свои траектории, чтобы избежать возможных столкновений с другими космическими аппаратами и мусором.

Последний отчет компания Илона Маска предоставила 29 декабря 2023 года. Документ охватывает период с 1 июня по 30 ноября 2023-го, в течение которого спутникам Starlink пришлось выполнить 24 410 маневров для предотвращения столкновений, что эквивалентно шести маневрам на аппарат.

За предыдущий отчетный период — шесть месяцев до 31 мая 2023 года — спутникам компании пришлось переместиться 25 299 раз. Данные показывают, что хотя группировка увеличилась примерно на 1000 космических аппаратов за последние полгода, за это время они совершили меньше маневров уклонения, чем за предыдущие шесть месяцев.

По мнению экспертов, это хорошая новость. Однако они предупредили, что сокращение числа маневров уклонения может быть лишь отклонением от долгосрочной тенденции к их росту.