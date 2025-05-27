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Экскурсанты смогут увидеть вторую ступень и контейнер полезной нагрузки ракеты-носителя «Энергия-М».
О мероприятии
В начале прошлого века человечество только начало готовиться к исследованию космоса. Перед тем, как на орбиту улетел первый спутник, проводилось множество испытаний ракетной техники.
На экскурсии в музей ракетно-космической техники имени С.П. Королева участники мероприятия увидят десятки редчайших экспонатов, среди которых:
- личные вещи С.П. Королева. Одна из них — телефон, в котором можно услышать запись разговора Сергея Павловича и Юрия Гагарина;
- космические аппараты, технику для испытаний, а также очень редкие документы. Например, подлинные графики испытаний, камера сгорания двигателя РД-107, водородные двигатели;
- уличную экспозицию: модели и подлинники баллистических и крылатых ракет, ракетных двигателей. Среди них: РСМ-25, морская баллистическая ракета средней дальности 60-х годов, переходной отсек станции Мир и носовая часть «Бурана», двигатель РД-8 от ракеты «Зенит» и многое другое.
Пересвет ул. Гагарина, д. 9
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Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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