О мероприятии

В начале прошлого века человечество только начало готовиться к исследованию космоса. Перед тем, как на орбиту улетел первый спутник, проводилось множество испытаний ракетной техники.

На экскурсии в музей ракетно-космической техники имени С.П. Королева участники мероприятия увидят десятки редчайших экспонатов, среди которых:

личные вещи С.П. Королева. Одна из них — телефон, в котором можно услышать запись разговора Сергея Павловича и Юрия Гагарина;

космические аппараты, технику для испытаний, а также очень редкие документы. Например, подлинные графики испытаний, камера сгорания двигателя РД-107, водородные двигатели;

уличную экспозицию: модели и подлинники баллистических и крылатых ракет, ракетных двигателей. Среди них: РСМ-25, морская баллистическая ракета средней дальности 60-х годов, переходной отсек станции Мир и носовая часть «Бурана», двигатель РД-8 от ракеты «Зенит» и многое другое.

Расписание Пересвет ул. Гагарина, д. 9 Москва 09:00 Купить