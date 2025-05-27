Слушатели узнают, как работали, что ели, во что одевались и о чем мечтали люди сталинской эпохи.

О мероприятии

Время грандиозных строек, пятилеток за четыре года и беспрецедентных социальных потрясений. Но за громкими лозунгами индустриализации, за строками приказов о репрессиях и сводками с фронтов скрывается другая история — история простых людей. Как они работали, что ели, во что одевались и о чем мечтали?

Искусствовед Екатерина Андреева расскажет о быте, культуре и искусстве. Как заводы и новостройки меняли облик городов, о стахановском движение и мифе о «новом человеке».



Лектор затронет важную для того времени тему еды. Почему «хлебная сверхдержава» не накормила своих граждан? Как люди наполняли свой досуг: парки культуры, парады и кино: как государство создавало иллюзию счастливой жизни.



Во что одевались в те времена люди и было ли место моде в новом советском государстве: военная форма как повседневный стиль: когда гимнастерка стала символом героизма и зачем женщины носили тюрбаны из газет?



Важной частью облика того периода стало искусство: открытие первой линии метро — настоящий музей под землей, монументальная и помпезная архитектура сталинского неоклассицизма. Рассмотрим знаковые работы 1930-ых годов — это время утверждения соцреализма: «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной, нереализованный Дворец Советов, работы Дейнеки и Петрова-Водкина. Искусство плаката уже не только о рекламе продуктов и коммунизма, но и активная тиражная поддержка населения во время войны: от пропаганды победы до слез матерей, как за пару лет менялись плакаты с технической и смысловой стороны.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение №1 Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация