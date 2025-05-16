Слушатели узнают о жизни и трудностях исследователей Сибири и Дальнего Востока начала XVIII века.

О мероприятии

Сказ о том, как Геодезист Гвоздев дошел до берегов Северной Америки.

В 1732 году геодезист Михайло Гвоздев первым из европейцев дошел до побережья Аляски, однако история запомнила имена Беринга и Чирикова.

На примере одного простого геодезиста преподаватель кафедры геоинформационных систем и технологий Государственного университета «Дубна» Елена Журавлева расскажет о жизни и трудностях исследователей Сибири и Дальнего Востока начала XVIII века: где учились, как проходили производственную практику и искали работу, как готовились к многолетним экспедициям по «приисканию новых землиц».

Расписание Малый Знаменский пер., д. 11/11 Москва 19:00 Купить