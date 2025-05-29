Космос и мифы вокруг него: от нулевого космонавта до лица на Марсе

О мероприятии

Мифы и городские легенды не ушли в прошлое вслед за тьмой средневековья. В современном информационном пространстве правда и фейки соседствуют так часто, что порой разобраться в том, насколько реальна очередная новость, очень сложно.

Правда ли, что сильнейшие магнитные бури вызывают всплеск смертности, а в космосе уже найдены экзопланеты, поразительно напоминающие землю? Летали ли в космос нулевые космонавты до Гагарина и могли ли подорвать его корабль, если бы первый космонавт планеты приземлился в нерасчетном месте? Правда ли, что в СССР следили за полетами «Аполлонов» на Луну, а невесомость — это не отсутствие гравитации? Кто и зачем оставил на Марсе здание в виде гигантского человеческого лица и действительно ли НЛО нападали на советскую воинскую часть в конце восьмидесятых? О мифах и городских легендах, связанных с космосом, расскажет почетный доктор наук Сергей Чумаков.

Расписание Дубининская ул., 20, стр. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация