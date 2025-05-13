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Лекция
16+
Магнитные роботы на страже здоровья

Слушатели узнают, как управляемые вихри из магнитных наночастиц и мягкие магнитные материалы помогают лечить болезни.

Библиотека Планетарий 1
30 мая, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Маленькие, гибкие, управляемые магнитом — такие роботы не фантастика, а новая реальность медицины. Научный сотрудник Передовой инженерной школы ИТМО, кандидат химических наук Даниил Валериевич Кладько расскажет о новых медицинских технологиях, где магнитные мягкие роботы и микророботы доставляют лекарства, проводят операции и адаптируются к телу человека. Лектор рассмотрит примеры и технологические вызовы, стоящие на пути перехода новых методов в практику.

Расписание
30
Пятница
Май 2025
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

Только что
Александр Речкин
3
# медицина
# роботы
# технологии
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Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
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# Великобритания
# концепт-арт
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Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
# Великобритания
# концепт-арт
# концепт-дизайнер
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# Y-хромосома
# Нидерланды
# палеогенетика
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# Беларусь
# Великая Отечественная война
# Вторая мировая война
# Германия
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Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

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# New Shepard
# космос
# мифы
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# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
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С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
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