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Сотрудники SpaceX впервые передали текстовые сообщения через Starlink

Сотрудники команды SpaceX 8 января успешно отправили и получили первые СМС с помощью спутниковой системы Starlink Direct to Cell, используя сеть оператора T-Mobile.

Сотрудники SpaceX впервые передали текстовые сообщения через спутники Starlink / © SpaceX

В начале января SpaceX запустила на орбиту небольшую группировку, состоящую из шести модифицированных спутников миссии Starlink-7.9. Спустя несколько дней, 8 января, они сыграли роль вышек сотовой связи.

Во время тестирования системы с обычного смартфона, не оборудованного специальным чипом или программным обеспечением, переслали текстовые сообщения на другой, такой же обычный, смартфон. Для передачи текстовых данных воспользовались диапазоном сетей мобильного оператора T-Mobile.

О скорости передачи информации пока нет.

SpaceX надеется наладить мобильную связь с помощью спутников, включая звонки, к 2025 году.

Модифицированный спутник компании SpaceX / © SpaceX