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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
57 минут назад
Рейтинг: +690
Посты: 1361

Спутниковые снимки показали, как изменилась береговая линия японского полуострова Ното после землетрясения  

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Японии 1 января 2024 года. В результате серии подземных толчков площадь полуострова Ното на главном японском острове Хонсю увеличилась на 4,4 квадратных километра. 

Сообщество
# космос
# спутники
# Япония
Измения береговой линит японского полуострова Ното / © Google Earth / GSI, processed by Nahel Belgherze
Измения береговой линит японского полуострова Ното / © Google Earth / GSI, processed by Nahel Belgherze

На спутниковых снимках местности, сделанных до и после землетрясения, заметно, что из-за подъема морского дна береговая линия этого района в некоторых местах продвинулась на расстояние до 250 метров на север.

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