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Подводный фотограф запечатлел самого красивого малька рыбы в океане

Завораживающие кадры удалось сделать инструктору по подводному плаванию Фриде Йолоцин (Frida Yolotzin) во время погружения у побережья острова Косумель в Мексике.

Малек рыбы-треноги / © Frida Yolotzin

Во время погружения Йолоцин посчастливилось заметить малька рыбы-треноги (Bathypterois grallator). Изначально дайвер не поняла, что за существо находится перед ней, однако потом рыбку удалось идентифицировать.

Представители этого вида — одни из самых глубоководных рыб на земле. Они обитают на глубине до шести километров.

© IFLScience