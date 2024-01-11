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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +218
Посты: 269

Объявлены победители конкурса «Фотограф крупного плана — 2023»

Жюри конкурса «Фотограф крупного плана» (Close-Up Photographer of the Year) подвело итоги соревнования и назвало победителей. В 2023 году конкурс собрал впечатляющую коллекцию снимков: организаторам поступили примерно 12 тысяч заявок от фотографов почти из 70 стран.

Сообщество
# грибы
# природа
# фотографии
Победитель в категории «Насекомые». Красные муравьи выделяют кислоту / © René Krekels
Победитель в категории «Насекомые». Красные муравьи выделяют кислоту / © René Krekels
Главный приз достался венгерскому фотографу Чаба Дароци. Его работа запечатлела завораживающий момент, когда евразийский поползень пролетает над пнем, в котором установлена камера фотографа / © Csaba Daróczi
Главный приз достался венгерскому фотографу Чаба Дароци. Его работа запечатлела завораживающий момент, когда евразийский поползень пролетает над пнем, в котором установлена камера фотографа / © Csaba Daróczi
Победитель в категории «Грибы». Ледяная корона на Didymium squmulosum / © Barry Webb
Победитель в категории «Грибы». Ледяная корона на Didymium squmulosum / © Barry Webb
Победитель в категории «Снимок молодого фотографа». Лапка мавританского геккона (Tarentola mauritanica) / © Carlos Pérez Naval
Победитель в категории «Снимок молодого фотографа». Лапка мавританского геккона (Tarentola mauritanica) / © Carlos Pérez Naval
Победитель в категории «Скрытый пейзаж». В небольшом канале недалеко от Ижака в Венгрии цветет турча болотная (Hottonia palustris) / © Csaba Daróczi
Победитель в категории «Скрытый пейзаж». В небольшом канале недалеко от Ижака в Венгрии цветет турча болотная (Hottonia palustris) / © Csaba Daróczi
Победитель в категории «Макро». На этом снимке показано поперечное сечение песколюбки (Ammophila Arenaria) толщиной 30 микрометров / © Gerhard Vlcek
Победитель в категории «Макро». На этом снимке показано поперечное сечение песколюбки (Ammophila Arenaria) толщиной 30 микрометров / © Gerhard Vlcek
Победитель в категории «Портрет». Палочник из Эквадора / © Tibor Molnar
Победитель в категории «Портрет». Палочник из Эквадора / © Tibor Molnar
Победитель в категории «Растения». Отражение в воде в ботаническом саду Тромпенбурга в Роттердаме / © Ria Bloemendaal
Победитель в категории «Растения». Отражение в воде в ботаническом саду Тромпенбурга в Роттердаме / © Ria Bloemendaal
Победитель в категории «Подводный мир». Морская экосистема у берега Австралии / © Simon Theuma
Победитель в категории «Подводный мир». Морская экосистема у берега Австралии / © Simon Theuma
Победитель в категории «Бабочки и стрекозы». Японская дубовая павлиноглазка (Antheraea yamamai) в окрестностях Узсы, Венгрия / © Csaba Daróczi
Победитель в категории «Бабочки и стрекозы». Японская дубовая павлиноглазка (Antheraea yamamai) в окрестностях Узсы, Венгрия / © Csaba Daróczi
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