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«Хаббл» получил изображение двух сливающихся спиральных галактик

Объект Arp 122 / © ESA / Hubble & NASA, J. Dalcanton, Dark Energy Survey / DOE / FNAL / DECam / CTIO / NOIRLab / NSF / AURAAcknowledgement: L. Shatz

Может показаться, что на изображении запечатлена одна галактика причудливой формы, но это не так.

Объект Arp 122 состоит из двух разных объектов: наклоненной спиральной галактики NGC 6040 и расположенной «лицом» к наблюдателю спиральной галактики LEDA 59642. Обе находятся на расстоянии 570 миллионов световых лет от Земли. На новом изображении показан процесс их столкновения.