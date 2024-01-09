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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Посты: 267

Археологи обнаружили 23 мумии в гробницах, высеченных внутри скал

В египетском городе Эль-Бахнаса испанские археологи обнаружили гробницы птолемеевской (305-30 годы до нашей эры) и римской (30 год до нашей эры — 641 год нашей эры) эпох, высеченные в скалах, и различные артефакты. 

Сообщество
# археология
# Древний Египет
# история
 Мумии римской эпохи / © Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt
 Мумии римской эпохи / © Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Во время раскопок исследователи нашли 23 мумии, некоторые из которых украшены позолоченными и цветными погребальными масками.

Во рту двух мумий были золотые языки — это известная погребальная практика римской эпохи в Эль-Бахнасе, призванная сохранить способность умершего говорить.

Золотой язык / © Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt
Золотой язык / © Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Одна из интересных находок — терракотовые статуэтки, изображающие богиню Исиду-Афродиту, украшенную коронами из листьев.

Фрагменты терракотовых статуэток / © Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt
Фрагменты терракотовых статуэток / © Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

«Новое открытие проливает свет на богатую историю региона, поскольку команда [исследователей] обнаружила ряд высеченных в скалах гробниц, относящихся как к периоду Птолемеев, так и к римскому периоду. Они демонстрируют уникальные методы захоронения и художественные проявления того времени», — отметил генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей доктор Мустафа Вазири. 

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