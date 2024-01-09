Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Робототехник предрек ИИ «технологическую зиму»
Известный австралийский робототехник Родни Брукс, соучредитель компании iRobot, которая изобрела робот-пылесос Roomba, предупредил, что ближайшее будущее искусственного интеллекта не выглядит радужным, несмотря на заявления других экспертов.
В своем новом прогнозе по развитию технологического сектора бывший директор лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института Родни Брукс заявил, что, несмотря на беспрецедентный уровень успеха, индустрия ИИ просто «следует изношенному циклу ажиотажа, который мы наблюдаем снова и снова» более чем за 60 лет.
Вероятно, утверждает Брукс, прогресс в этой области будет оставаться в застое в течение многих лет, прежде чем произойдет следующий огромный прорыв. Робототехник со скепсисом отнесся к тому, что до 2048 года люди смогут создать «робота, который будет таким же умным, внимательным и верным, как собака».
«Надевайте толстые пальто. Не за горами еще одна зима ИИ и, возможно, даже полномасштабная технологическая зима. Будет холодно», — заключил он.
В 2018-м Брукс предсказал, что следующее большое событие в сфере искусственного интеллекта произойдет где-то между 2023 и 2027 годами. Сегодня его высказывание связывают с появлением языковых моделей типа чат-ботов.
Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?
Ракета Vulcan еще до первого полета получила 70 твердых заказов на будущие пуски, больше, чем кто-либо еще в истории. На ее борту к Луне отправился частный посадочный модуль, который проведет там первые «мягкие похороны» людей в истории. Кстати, индейские племена, обожествляющие Луну, уже направили в NASA протест с требованием остановить полет. Что это будет на самом деле? Действительно ли у SpaceX наконец появился хоть один серьезный конкурент или перед нами просто слишком амбициозный катафалк, который везет на кладбище Boeing и Lockhid Martin, стоящие за проектом Vulcan?
Аппарат Peregrine прислал первое фото после выхода в космос. Судя по нему, более ранние опасения подтвердились: ни о какой мягкой посадке на Луну речи не идет. До того США высаживались на естественный спутник Земли в 1972 году. Неуспех Peregrine означает, что повторить мягкую посадку на Луну у Штатов пока не получилось.
В последнее время все больше людей предпочитают пить не водопроводную воду, а бутилированную. Считалось, что она безопаснее и полезнее. Однако в новом исследовании ученые обнаружили, что в среднестатистической бутылке воды содержится более 200 тысяч частиц опасного нанопластика.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?
Ракета Vulcan еще до первого полета получила 70 твердых заказов на будущие пуски, больше, чем кто-либо еще в истории. На ее борту к Луне отправился частный посадочный модуль, который проведет там первые «мягкие похороны» людей в истории. Кстати, индейские племена, обожествляющие Луну, уже направили в NASA протест с требованием остановить полет. Что это будет на самом деле? Действительно ли у SpaceX наконец появился хоть один серьезный конкурент или перед нами просто слишком амбициозный катафалк, который везет на кладбище Boeing и Lockhid Martin, стоящие за проектом Vulcan?
Животное население Земли в знакомом нам виде начало складываться в кембрийский период. Именно тогда появились основные группы организмов, в том числе первые хищники. Новая статья посвящена Timorebestia koprii — только что описанному виду хищного животного, которое обнаружили в Гренландии. В отличие от других плотоядных кембрийского периода, тиморебестиа не относится к членистоногим, это крупный и один из самых ранних представителей типа щетинкочелюстные.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Марсианский укроп и «атомный тормоз»: что остановит Илона Маска на пути к четвертой планете?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии