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Робототехник предрек ИИ «технологическую зиму»

Известный австралийский робототехник Родни Брукс, соучредитель компании iRobot, которая изобрела робот-пылесос Roomba, предупредил, что ближайшее будущее искусственного интеллекта не выглядит радужным, несмотря на заявления других экспертов.

Родни Брукс / © wikipedia

В своем новом прогнозе по развитию технологического сектора бывший директор лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института Родни Брукс заявил, что, несмотря на беспрецедентный уровень успеха, индустрия ИИ просто «следует изношенному циклу ажиотажа, который мы наблюдаем снова и снова» более чем за 60 лет.

Вероятно, утверждает Брукс, прогресс в этой области будет оставаться в застое в течение многих лет, прежде чем произойдет следующий огромный прорыв. Робототехник со скепсисом отнесся к тому, что до 2048 года люди смогут создать «робота, который будет таким же умным, внимательным и верным, как собака».

«Надевайте толстые пальто. Не за горами еще одна зима ИИ и, возможно, даже полномасштабная технологическая зима. Будет холодно», — заключил он.

В 2018-м Брукс предсказал, что следующее большое событие в сфере искусственного интеллекта произойдет где-то между 2023 и 2027 годами. Сегодня его высказывание связывают с появлением языковых моделей типа чат-ботов.