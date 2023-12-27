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Ускорители китайской ракеты рухнули вблизи жилых домов

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) 26 декабря сообщила об успешном запуске двух новых спутников навигационной системы «Бэйдоу-3» (Beidou). На орбиту их вывела ракета-носитель «Чанчжэн-3B», стартовавшая с космодрома Сичан провинции Сычуань на юго-западе КНР.

«Чанчжэн-3B» стартует с космодрома Сичан в провинции Сычуань / © Ourspace

Судя по кадрам, появившимся в китайских социальных сетях, пара боковых ускорителей ракеты «Чанчжэн-3B» вернулись на Землю, рухнув недалеко от населенных пунктов в регионе Гуанси, ниже города Сичан.

На одном видео показано, как ускоритель падает в лесной массив и взрывается. На другом — часть ракеты падает, а затем ее обломки находят рядом с жилым домом.

Кстати, старт «Чанчжэн-3B» стал 65-м для Китая в 2023-м. Это новый национальный рекорд по орбитальным запускам за календарный год.