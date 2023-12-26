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В Денисовой пещере на Алтае нашли диадемы возрастом более 40 тысяч лет
Исследователи из Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук сообщили, что во время раскопок в южной галерее Денисовой пещеры на Алтае нашли диадемы из трубчатой кости млекопитающего животного и бивня мамонта.
Размера диадемы из бивня мамонта — 3,84 на 1,52 на 0,18 сантиметра. Вторая диадема сохранилась в виде пластины длиной 11,45 сантиметра, изготовленной из трубчатой кости крупного млекопитающего.
Также в пещере, где более 40 тысяч лет назад проживали денисовцы — представители ныне вымершего подвида людей, — обнаружили украшения из раковин речных моллюсков, окрашенных охрой, бивней мамонтов, скорлупы страусиных яиц, поделочных камней, костей и зубов животных. Всего исследователи нашли более 70 украшений эпохи верхнего палеолита.
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С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
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