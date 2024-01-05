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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
27 минут назад
Рейтинг: +213
Посты: 265

События 2023 года в изображениях от Европейского космического агентства

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) опубликовали снимки и изображения, которые иллюстрируют важнейшие события в космической сфере ушедшего года.  

Сообщество
# ESA
# космос
# ракеты
Ракета Ariane 6 во время испытаний / © ESA
Ракета Ariane 6 во время испытаний / © ESA
Астронавты испытывают лунную камеру для миссии «Артемида» во время геологической разведки / © ESA
Астронавты испытывают лунную камеру для миссии «Артемида» во время геологической разведки / © ESA
Множество геологических особенностей, включая ударный кратер Мэнли, видны на этом снимке Меркурия, сделанном миссией BepiColombo 19 июня 2023 года / © ESA
Множество геологических особенностей, включая ударный кратер Мэнли, видны на этом снимке Меркурия, сделанном миссией BepiColombo 19 июня 2023 года / © ESA
 Температура поверхности суши 17 июля 2023 года / © ESA
 Температура поверхности суши 17 июля 2023 года / © ESA
Центр управления полетами готов к запуску телескопа «Евклид» / © ESA
Центр управления полетами готов к запуску телескопа «Евклид» / © ESA
Скопление галактик в созвездии Персей в объективе телескопа «Евклид» / © ESA
Скопление галактик в созвездии Персей в объективе телескопа «Евклид» / © ESA
В честь 20-летия миссии Mars Express специалисты ESA с помощью стереокамер высокого разрешения (HRSC) создали цветную карту Красной планеты / © ESA
В честь 20-летия миссии Mars Express специалисты ESA с помощью стереокамер высокого разрешения (HRSC) создали цветную карту Красной планеты / © ESA
Инженеры провели акустические испытания аппарата Hera. Основной задачей его миссии станет изучение астероида Диморф — спутника более крупного астероида Дидим / © ESA
Инженеры провели акустические испытания аппарата Hera. Основной задачей его миссии станет изучение астероида Диморф — спутника более крупного астероида Дидим / © ESA
Астронавта ESA Андреаса Могенсена встречают на Международной космической станции / © ESA
Астронавта ESA Андреаса Могенсена встречают на Международной космической станции / © ESA
Ракета Ariane 5 запускает в космос автоматическую межпланетную станцию JUICE / © ESA

Ракета Ariane 5 запускает в космос автоматическую межпланетную станцию JUICE / © ESA

Наводнение, вызванное многодневными проливными дождями, обрушилось на Центральную Грецию в сентябре 2023 года. На снимках Copernicus Sentinel-2 показана территория вокруг города Лариса до, во время и после проливных дождей / © ESA
Наводнение, вызванное многодневными проливными дождями, обрушилось на Центральную Грецию в сентябре 2023 года. На снимках Copernicus Sentinel-2 показана территория вокруг города Лариса до, во время и после проливных дождей / © ESA
Новая станция проекта Галилео заступает на дежурство. Новейшая антенна также будет играть важную роль в процессе предстоящей модернизации более ранних элементов в сети станций, которые находятся в эксплуатации в течение уже нескольких лет / © ESA
Новая станция проекта Галилео заступает на дежурство. Новейшая антенна также будет играть важную роль в процессе предстоящей модернизации более ранних элементов в сети станций, которые находятся в эксплуатации в течение уже нескольких лет / © ESA
Солнце крупным планом. Снимок, полученный Solar Orbiter  / © ESA
Солнце крупным планом. Снимок, полученный Solar Orbiter  / © ESA
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23 минуты назад
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Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Александр Березин
24 минуты назад
Рон Дондерево, но вы не предоставили мне никакого конкретного примера. Оспаривать влияние тетраэтилсвинца -- оспаривайте с авторами научных работ

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Александр Березин
29 минут назад
Алексей Малов, не совсем понимаю, почему вы обратились именно к этой работе -- я дал ссылку на сходную для России, и отметил существование таких же

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Раиса Сидорук
39 минут назад
Что там настолько жуткое происходит в Дании? Они пластик что ли лопают как не в себя?

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Алексей Малов
41 минута назад
Александр Березин, ну, перешел вот сюда: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352827319300175?via%3Dihub В аннотации говорят, что причины надо изучать дальше. Future studies

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Александр Березин
1 час назад
Vladimir Smsv, там они пока ничего не разработали: предложена концепция, на уровне эскизной проработки, под которую дали 60 тыс. долларов на постройку

Слышал об опасности лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда ее почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьезна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?Слышал об опасности лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда ее почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьезна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?

Бернард Фокс
1 час назад
Sam Dowson, причем тут Аттрактор? Он намного дольше, чем КВС находится.

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Александр Березин
1 час назад
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Слышал об опасности лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда ее почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьезна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?Слышал об опасности лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда ее почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьезна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?

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Дмитрий Kuрueнко
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Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Иван Аристов
4 часа назад
В самую первую очередь надо понимать, что данный вопрос решать придется в обязательном порядке. Тот же уровень абразивных частиц будет и на Марсе.

Слышал об опасности лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда ее почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьезна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?Слышал об опасности лунной пыли, которая при низкой лунной гравитации забивается в любые мелкие щели как скафандра, так и техники, откуда ее почти нереально вычистить. Но если эта проблема настолько серьезна, то ни о какой лунной базе или телескопе на обратной стороне Луны речи идти не может?

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