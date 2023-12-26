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Тридцать лет назад астронавты «скорректировали» зрение космическому телескопу «Хаббл»
В 1990-х годах знаменитый сегодня космический телескоп «Хаббл» приступил к работе, однако изначально обсерваторию запустили с дефектом: зеркало оказалось неправильно отшлифовано всего на несколько микрон, поэтому первые дни работы были омрачены размытыми изображениями.
Это обстоятельство безумно расстроило руководство NASA, инженеров и ученых, ведь новый телескоп стоил примерно полтора миллиарда долларов.
Однако «Хаббл» можно было ремонтировать в космосе, поэтому возникла идея надеть телескопу «очки». Так появился COSTAR, или «корректирующая замена оптики оси космического телескопа».
Это устройство, по сути, представляло собой набор корректирующих линз, призванных компенсировать недостатки зеркала. План был смелым и рискованным. Он требовал от команды астронавтов совершить серию выходов в открытый космос.
Семь человек — Кен Бауэрсокс, Дик Кови, Кэти Торнтон, Джефф Хоффман, Стори Масгрейв и Том Эйкерс из NASA, а также Клод Николье из Европейского космического агентства (ESA) — месяцами тренировалась, отрабатывая пять выходов в открытый космос, необходимые для установки COSTAR и замены оригинальной, широкоугольной и планетарной, камеры (WFPC) на более сложную модель WFPC 2.
В декабре 1993 года они отправились на космическом челноке «Индевор», чтобы сделать то, что многие считали невозможным. Астронавты успешно установили COSTAR и новую камеру WFPC2, которые вместе скорректировали «зрение» телескопа. Эта миссия была не просто техническим ремонтом, а поворотным моментом, определившим будущий успех «Хаббла».
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