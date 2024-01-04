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Лучшие снимки роботов 2023 года
Издание New Scientist опубликовало серию фотографий роботов, которые показывают некоторые из наиболее привлекательных машин и раскрывают, насколько новые технологии вошли в повседневную жизнь.
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показывают, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ — а виноват в этом один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не ведет, поэтому у нас ситуация неизвестна. Однако в нашей стране загрязнителей, способных привести к сходным проблемам, тоже немало, так что, скорее всего, это и российская проблема тоже. И это не первый случай, когда технический прогресс массово — и неприятно — повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science пробует разобраться в деталях.
Чаще всего научные итоги похожи друг на друга: разные издания пересказывают одни и те же события. 2023 год был особенным: его научные события включают острый кризис в космологии — и, одновременно, его решение. Это редкое сочетание: обычно между кризисом и его разрешением в науке проходит много лет. В общем, мы обещаем: основная часть тех итогов года, что вы увидите ниже, ничем не будет похожа на то, что можно прочитать где-то еще.
Прошедший год наверняка запомнится всем живущим сегодня как время, когда творилась история. Но какими бы экзотическими ни были события современности, это вовсе не повод не изучать прошлое. Naked Science вспомнил важнейшие открытия археологов, антропологов и генетиков, благодаря которым мы стали лучше представлять себе историю рода Homo.
Исследователи из США придумали простой метод уменьшения статического электричества, вырабатываемого при измельчении целых кофейных зерен, что делает вкус и аромат кофе более насыщенным. Они также предложили конкретные рекомендации того, как этого добиться.
Американские ученые провели опыты на мышах и пришли к выводу, что грызуны предпочитают спать с другими особями, а не в одиночку. Притом что совместный сон может быть более беспокойным, чем сон в одиночестве. Исследователи считают, что животные «жертвуют» здоровым сном во имя физических контактов. Схожие процессы, по мнению ученых, могут происходить с людьми.
Телескоп LST-1 из Массива черенковских телескопов «совершил» свое первое научное открытие. С помощью телескопа астрономы засекли мощное излучение от квазара OP 313, что сделало этот объект самой далекой высокоэнергетической активной галактикой из известных нам.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
История знает немало вундеркиндов, чьи незаурядные способности ярко проявились в раннем возрасте. Однако далеко не всем из них удается впоследствии реализовать свой потенциал гения. Зачастую одаренность так и остается в виде «тлеющих угольков». Опираясь на научные данные, Александр Савенков, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ рассказал, что именно определяет, раскроет ли одаренный ребенок свой потенциал во взрослой жизни или нет.
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