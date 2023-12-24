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Ученые описали два новых вида тарантулов, дав им необычные имена
Исследователи обнаружили два новых вида тарантулов в Эквадоре (Южная Америка).
Первый вид получил название Psalmopoeus Chronicarachne, которое происходит от греческих слов, означающих «время» и «паук». Оно намекает на скоротечность времени существования вида, поскольку исследователи считают, что тарантулам серьезно угрожает деятельность человека — добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство. Они уничтожают естественную среду обитания Psalmopoeus Chronicarachne.
Ученые отметили, что необходимо приложить максимум усилий для сохранения среды обитания этих членистоногих, так как вскоре они могут вовсе исчезнуть.
Второй вид тарантулов получил название Psalmopoeus satanas, в котором второе слово (Сатана) отражает не очень приятный характер пауков. Этот вид сталкивается с теми же угрозами, что и первый, и может вскоре вымереть.
Об открытии ученые рассказали в статье для журнала ZooKeys.
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Известный советский и российский физик в 1970-х годах был одним из тех, кто показал Стивену Хокингу, что черные дыры должны излучать. Затем он стал известен разработкой гипотезы инфляции, подвергающейся активной критике в последние годы. В последние десятилетия именно эта гипотеза доминировала в теоретической космологии.
Реакция наших читателей на недавнюю смерть академика Алексея Старобинского показала, что в русскоязычном научпопе нет текстов, поясняющих, почему многие ученые в последние годы отвернулись от теории инфляции и почему даже один из ее основоположников перестал считать ее научной. При этом от корректности или некорректности этой теории зависит само будущее Вселенной. Мы решили восполнить этот пробел, дав перевод текста физика Сабины Хоссенфельдер на эту тему. Итак, что не так с космической инфляцией с точки зрения современной физики?
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
История знает немало вундеркиндов, чьи незаурядные способности ярко проявились в раннем возрасте. Однако далеко не всем из них удается впоследствии реализовать свой потенциал гения. Зачастую одаренность так и остается в виде «тлеющих угольков». Опираясь на научные данные, Александр Савенков, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ рассказал, что именно определяет, раскроет ли одаренный ребенок свой потенциал во взрослой жизни или нет.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
Авторы нового исследования рассказали, каким образом древние люди доставляли многотонные камни к месту строительства крупнейшего в Европе мегалитического сооружения.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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