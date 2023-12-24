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Ученые описали два новых вида тарантулов, дав им необычные имена

Psalmopoeus satanas (слева) и Psalmopoeus Chronicarachne (справа) / © Peñaherrera-R. and León-E., Zookeys 2023 (CC BY 4.0)

Первый вид получил название Psalmopoeus Chronicarachne, которое происходит от греческих слов, означающих «время» и «паук». Оно намекает на скоротечность времени существования вида, поскольку исследователи считают, что тарантулам серьезно угрожает деятельность человека — добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство. Они уничтожают естественную среду обитания Psalmopoeus Chronicarachne.

Ученые отметили, что необходимо приложить максимум усилий для сохранения среды обитания этих членистоногих, так как вскоре они могут вовсе исчезнуть.

Второй вид тарантулов получил название Psalmopoeus satanas, в котором второе слово (Сатана) отражает не очень приятный характер пауков. Этот вид сталкивается с теми же угрозами, что и первый, и может вскоре вымереть.

Об открытии ученые рассказали в статье для журнала ZooKeys.