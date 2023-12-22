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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Очень большой телескоп получил детальное изображение туманности Бегущий цыпленок

Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) показали новое изображение, которое получили с помощью Очень большого телескопа (VLT). На нем запечатлена эмиссионная туманность с рассеянным скоплением IC 2944 в созвездии Центавра, которую также называют «Бегущий цыпленок».

Сообщество
# космос
# телескопы
# туманности
Туманность IC 2944 / © ESO / VPHAS+ team
Туманность IC 2944 / © ESO / VPHAS+ team

Туманность располагается примерно в 6500 световых годах от Земли. Молодые звезды внутри IC 2944 излучают интенсивное излучение, заставляющее окружающий водород светиться оттенками розового. 

© European Southern Observatory (ESO)

Наблюдения проводили с помощью широкоугольной камеры OmegaCAM, установленной на VLT. Новое изображение размером в 1,5 миллиарда пикселей охватывает область неба, равную примерно 25 полным лунам. Исходное изображение весит 3,9 гигабайта.

 

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