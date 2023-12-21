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Еврочиновники призвали разрешить охоту на волков

Европейская комиссия предложила изменить природоохранный статус волков, разрешив охоту на них. Председатель высшего органа исполнительной власти ЕС Урсула фон дер Ляйен, основываясь на новых данных, сообщила, что за последние два десятилетия популяции волков значительно выросли. Теперь, по ее словам, эти животные представляют угрозу для домашнего скота.

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В 23 государствах ЕС сегодня насчитывается более 20 тысяч волков, их популяция растет вместе с расширением ареала.

Комиссия призвала европейские страны пересмотреть статус защиты волков, изменив его со «строго охраняемого» на просто «защищенный», что позволило бы охотиться. Однако группа по защите окружающей среды WWF призвала отклонить это предложение, заявив, что оно «возмутительно» и «не хватает научных доказательств в поддержку такого шага».

Возможно, Урсула фон дер Ляйен яро выступает за возобновление охоты после того, в сентябре ее любимую пони Долли загрыз волк: хищник забрался в вольер на сельском участке семьи еврочиновницы на севере Германии.

В США Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных недавно опубликовала документ, в котором предлагается уничтожить до 46 тысяч пестрых неясытей (Strix varia) в 2024 году.