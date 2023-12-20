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Взаимосвязи ученых Манхэттенского проекта показали на сетевой карте

Основатель компании Geospatial Data Consulting и главный специалист по данным Baoba Милан Яносов (Milán Janosov) составил карту взаимоотношений ученых, участвовавших в Манхэттенском проекте — программе Соединенных Штатов Америки по разработке ядерного оружия в первой половине XX века.

Взаимосвязи ученых, участвовавших в Манхэттенском проекте / © Milán Janosov

Сетевая наука, или наука о данных, — раздел информатики, изучающий проблемы анализа, обработки и представления данных в цифровой форме.

На карте Милана Яносова наиболее известные ученые, участвовавшие в Манхэттенском проекте, показаны точками, а их связи друг с другом — линиями, соединяющими точки. Точки и линии создают сложную сеть взаимоотношений, подчеркивая, как исследователи тесно сотрудничали в то время.

Взаимосвязи ученых, участвовавших в Манхэттенском проекте / © Milán Janosov

Манхэттенский проект — сверхсекретная программа, начатая в 1940-х годах. Ее кульминацией стала разработка первых атомных бомб во время Второй мировой войны. В исследовательском проекте участвовали многие уважаемые ученые, включая физика-теоретика Дж. Роберта Оппенгеймера.

Ранее Яносов создал сетевую карту взаимосвязей персонажей цикла о Ведьмаке.