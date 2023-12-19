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Видео: около столицы Исландии проснулся вулкан

Метеорологического бюро Исландии сообщило, что на полуострове Рейкьянес недалеко от столицы страны — города Рейкьявик — после серии землетрясений началось извержение вулкана.

Извержение вулкана в Исландии / © Volcaholic

По данным издания Iceland Monitor, это уже четвертое извержение вулкана на полуострове за последние три года.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло примерно в 21:00 (00:00 по московскому времени) 18 декабря. Спустя примерно полтора часа в трех километрах от города Гриндавик на юго-западе страны началось извержение вулкана,

Извержение вулкана в Исландии / © Volcaholic

Извержение вулкана в Исландии / © Volcaholic

Извержение вулкана в Исландии / © Volcaholic

© NS-community

© NS-community

© NS-community