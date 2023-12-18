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Александр Речкин
Александр Речкин
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Рейтинг: +378
Посты: 1067

Вышел трейлер нового исторического сериала «Александр: сотворение Бога»

Стриминговый сервис Netflix представил новый документально-драматический сериал «Александр: сотворение Бога» (Alexander: The Making of A God), который расскажет о жизни Александра Великого — царя Древней Македонии и выдающегося полководца.

Сообщество
# история
# кино
Кадр из сериала «Александр: сотворение Бога» / © Netflix
Кадр из сериала «Александр: сотворение Бога» / © Netflix

Сериал выйдет 31 января 2024 года. 

Бак Брейтуэйт сыграет Александра Великого, а Мидо Хамада — царя персов Дария III.

Кадр из сериала «Александр: сотворение Бога» / © Netflix
Кадр из сериала «Александр: сотворение Бога» / © Netflix
Кадр из сериала «Александр: сотворение Бога» / © Netflix
Кадр из сериала «Александр: сотворение Бога» / © Netflix
© Filmaholic  
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Affidavit Donda
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Affidavit Donda
24 минуты назад
John Smith, чтобы думать на плечах должна быть голова, а не афедрон или котелок с киселями, приправленными саловьиным помётом.

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Потапов Сергей
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Хорошая статья и бред в комментариях. Но на деле ГОСТы для обычного покупателя почти ни о чем не говорят, все смотрят состав.

«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик«Раньше было такое заблуждение, что если вы в магазине покупаете тушенку по ГОСТ, то она хорошая, а по ТУ — плохая. Это не так!» Разговор про тонкости стандартизации с Александрой Ляшик

Affidavit Donda
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Потапов Сергей
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Affidavit Donda
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54 минуты назад
. Что же ты, Ванюша, пишешь о себе в третьем лице?

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Alex Peteniov
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Когда я читаю что-то с приставкой Мега, Супер, Пупер меня начинают терзать смутные сомнения

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Semyon Petrovich
3 часа назад
комедия это трагедия плюс время, бить будут по этому бункеру пхахахах

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4 часа назад
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Владимир Викторович
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John Smith
5 часов назад
Deniross, твоё хамство вряд ли пойдет тебе на пользу. Подумал ты, однако, плохо. Количество бомб играет ключевую роль. Западный мир сжигать себя не

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

Deniross
7 часов назад
John Smith, твое хамство вряд ли пойдет тебе на пользу. Количество бомб тогда или сейчас играют роль? Полагаю что и сейчас если сделать так, как я написал

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

John Smith
7 часов назад
Deniross, ну ты чем читаешь, умник? В то время было ВСЕГО две бомбы. Сейчас тысячи. Не? Не доходит ? Иди думай дальше.

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

Deniross
7 часов назад
John Smith, следуя этой логике "пара маленьких бомбочек, которые ну уж никак не привели бы к мировой ядерной катастрофе" - одна на Киев, вторая на, скажем

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

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