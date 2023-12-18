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Астрофотограф запечатлел туманность Вуаль

Профессиональный фотограф, писатель и популяризатор науки из Португалии Мигель Кларо запечатлел туманность Вуаль, которая возникла, когда массивная звезда стала сверхновой и взорвалась. Это произошло примерно 10 тысяч лет назад.

Туманность Вуаль / © Miguel Claro

Диффузная туманность Вуаль находится на расстоянии около 1400 световых лет от Земли. Ее открыл знаменитый английский астроном Уильям Гершель 5 сентября 1784 года.

Туманность Вуаль / © Miguel Claro

Помимо туманности Вуаль, на изображении Мигеля Кларо можно рассмотреть туманность Ведьмина Метла (NGC 6960), Треугольник Пикеринга (NGC 6979), а также NGC 6974 на северном краю петли туманности Вуаль.