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Британским судам разрешили использовать чат-боты для работы
Органы судебной власти Соединенного Королевства смогут использовать чат-боты для работы. Пару дней назад были опубликованы обширные рекомендации по правильному применению возможностей искусственного интеллекта судьями, членами коллегий трибуналов и магистратами.
Согласно новым правилам, судьи смогут доверить чат-ботам часть работы, однако должны будут самостоятельно проводить юридический анализ. Дело в том, что «информация, предоставляемая инструментами ИИ, может быть неточной, неполной, вводящей в заблуждение или устаревшей», говорится в руководстве.
Авторы документа также предупредили о рисках проблем с конфиденциальностью. Судей уведомили, что информацию, введенную в общедоступный чат-бот, следует рассматривать как публикуемую для всего мира.
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