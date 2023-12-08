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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
1 час назад
Рейтинг: +644
Посты: 1314

Видео: как будет летать новая европейская ракета Ariane 6

Инженеры компании Arianespace активно работают над созданием и тестированием сверхтяжелой ракеты Ariane 6. Ее первый испытательный полет запланирован на период с 15 июня по 31 июля 2024 года, запуск проведут на космодроме Куру во Французской Гвиане. 

Сообщество
# Ariane-6
# ESA
# космос
# ракеты
Ariane 6 / © European Space Agency, ESA
Ariane 6 / © European Space Agency, ESA

Недавно Европейское космическое агенство (ESA) опубликовало видеоролик, который иллюстрирует запуск ракеты, включая различные фазы полета с конечной целью выхода на орбиту.

Высота Ariane 6 составит более 60 метров, а масса — почти 900 тонн с полной полезной нагрузкой. Она должна прийти на смену ракете Ariane 5.

© European Space Agency, ESA
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# гробница
# дольмен
# мегалиты
# неолит
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