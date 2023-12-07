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Фото: как растет новый остров у берегов Японии

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новый снимок, который спутник Sentinel-2 получил 27 ноября. На изображении запечатлен новый остров, появившийся у берегов Японии в результате извержения подводного вулкана 21 октября 2023 года.

Ниидзима у побережья Иводзимы / © ESA

Из-за продолжающейся вулканической активности новый участок суши увеличился в размерах — это показал свежий снимок со спутника Sentinel-2. Острову уже дали имя — Ниидзима (в переводе с японского — «Новый остров»). Он полностью состоит из пемзы.

Ниже представлено фото с американского спутника Landsat-9, который 21 октября зафиксировал появление нового острова.

Появление нового острова / © NASA