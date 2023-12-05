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Австралиец подрался с кенгуру, чтобы спасти собаку от утопления
В городе Милдьюра на северо-западе штата Виктория (Австралия) бывшему полицейскому Мику Молони пришлось подраться с двухметровым кенгуру, который чуть не утопил одну из его собак во время прогулки. При этом австралиец успел заснять случившееся на камеру смартфона.
Нападения кенгуру на собак в Австралии — не редкое явление. Специалисты объясняют это тем, что для кенгуру собаки — всегда угроза, ведь они похожи на динго, одного из самых опасных хищников в регионе.
За многие тысячи лет соседства с динго кенгуру научились выживать и выработали стратегию: нужно бежать к ближайшему водоему и попытаться утопить врага, если он продолжает преследование.
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С возрастом здоровье человека, как известно, ухудшается, что в конце концов может привести к смерти. Международная команда ученых пришла к выводу, что нечто похожее может происходить с обществом, даже с целыми обществами. Исследователи определили наиболее «опасный» возраст государства, когда оно рискует исчезнуть с карты мира.
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Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
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