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Австралиец подрался с кенгуру, чтобы спасти собаку от утопления

В городе Милдьюра на северо-западе штата Виктория (Австралия) бывшему полицейскому Мику Молони пришлось подраться с двухметровым кенгуру, который чуть не утопил одну из его собак во время прогулки. При этом австралиец успел заснять случившееся на камеру смартфона.

Кенгуру в водоеме / © John and Tristia Lakey / Lakey Farm

Нападения кенгуру на собак в Австралии — не редкое явление. Специалисты объясняют это тем, что для кенгуру собаки — всегда угроза, ведь они похожи на динго, одного из самых опасных хищников в регионе.

За многие тысячи лет соседства с динго кенгуру научились выживать и выработали стратегию: нужно бежать к ближайшему водоему и попытаться утопить врага, если он продолжает преследование.

© Australian Community Media