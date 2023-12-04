  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
Только что
Рейтинг: +72
Посты: 168

США, Британия и Австралия создают радар для отслеживания объектов в космосе

Согласно совместному заявлению, опубликованному министрами обороны США, Великобритании и Австралии, государства будут активно сотрудничать в рамках программы Deep Space Advanced Radar Capability (DARC). Она заключается в создании радаров для отслеживания объектов на геосинхронной орбите.

Сообщество
# космос
# оружие
Современные радиолокационные системы RAF Fylingdales / © RAF
Современные радиолокационные системы RAF Fylingdales / © RAF

Идея в том, чтобы построить три станции слежения. Первую возведут и начнут эксплуатировать в Австралии к 2026 году (строительные работы там идут полным ходом), вторую — в Великобритании (скорее всего, в казармах Кавдор в Уэльсе), а третья появится на неназванном объекте в США к 2030-му.  

DARC позволит странам выявлять потенциальные угрозы как военным, так и гражданским спутникам и системам, решать проблемы управления космическим движением и поддерживать растущий коммерческий космический сектор.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Дек
500
Последний предел. Русское завоевание от Якутска до Берингова пролива и Камчатки
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
06 Дек
350
Психология межпланетных полетов и изоляции
Московский Планетарий
Москва
Лекция
06 Дек
700
Беспозвоночные
Центр «Архэ»
Москва
Беседа
06 Дек
500
Военное дело русских в северо-восточной Сибири
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
07 Дек
700
Рождение средневековой корпорации крупным планом: Парижский университет
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Дек
Бесплатно
Прогулка по зоологическому саду Лейпцига
Московский зоопарк
Москва
Лекция
08 Дек
500
Методы исследований китообразных
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
08 Дек
700
Добро победит зло? Лекция о гуманизме
Живое слово
Онлайн
Лекция
09 Дек
Бесплатно
Нейроинтерфейсы на волне P300: из глубин мозга к управлению компьютером
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
1 час назад
Ольга Иванова

Ученые выяснили, в каком возрасте риск гибели государства наиболее вероятен

С возрастом здоровье человека, как известно, ухудшается, что в конце концов может привести к смерти. Международная команда ученых пришла к выводу, что нечто похожее может происходить с обществом, даже с целыми обществами. Исследователи определили наиболее «опасный» возраст государства, когда оно рискует исчезнуть с карты мира.

История
# государства
# засуха
# катастрофы
# коллапс
# страна
4 часа назад
Дарья Губина

Астрономы открыли крупнейший звездный поток — он оказался разорванной галактикой

В скоплении Волос Вероники астрономы обнаружили тусклый звездный поток, который в десять раз длиннее нашей галактики Млечный Путь. Изучение его структуры позволит разобраться в природе темной материи в галактических гало.

Астрономия
# звездный поток
# космос
# скопление галактик
# темная материя
Позавчера, 11:27
Дарья Губина

Азот древней Земли оказался внеземным

Ученые исследовали гранулы магнетита в образцах с поверхности астероида Рюгу и обнаружили на их поверхности соединения азота — элемента, без которого не появилась бы жизнь на Земле.

Астрономия
# «Хаябуса-2»
# жизнь на Земле
# молодая Земля
# Рюгу
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
1 декабря
ПНИПУ

Тайна Красной планеты: пермский математик рассказал, что нужно человеку, чтобы выжить на Марсе

Марс — точка притяжения ученых умов, объект мечтаний писателей, кинематографистов и обычных людей. Математик первой категории кафедры математического моделирования систем и процессов, преподаватель Политехнической школы ПНИПУ Евгений Бурмистров рассказал, чем опасны межпланетные путешествия, какую выгоду человечество извлечет из колонизации Красной планеты, возможно ли воссоздать атмосферу на Марсе и как вернуться обратно на Землю.

ПНИПУ
# вселенная
# красная планета
# марс
# радиация
# терраформирование
Позавчера, 11:27
Дарья Губина

Азот древней Земли оказался внеземным

Ученые исследовали гранулы магнетита в образцах с поверхности астероида Рюгу и обнаружили на их поверхности соединения азота — элемента, без которого не появилась бы жизнь на Земле.

Астрономия
# «Хаябуса-2»
# жизнь на Земле
# молодая Земля
# Рюгу
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
10 ноября
Михаил Орлов

Зараженные трансмиссивным раком мидии расселились по Северному морскому пути

Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.

Биология
# моллюски
# раковая опухоль
# Северный Ледовитый океан
# трансмиссивный рак
# эволюция
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые выяснили, в каком возрасте риск гибели государства наиболее вероятен

    1 час назад

  2. Астрономы открыли крупнейший звездный поток — он оказался разорванной галактикой

    4 часа назад

  3. Женские прокладки предложили делать из агавы

    5 часов назад

  4. Ученые придумали, как ускорить сетевой искусственный интеллект

    5 часов назад
Выбор редакции

«Нам, пожалуй, удалось решить ключевую проблему всей наномедицины»: интервью с Максимом Никитиным

30 ноября

Последние комментарии

Илья Дубовик
34 минуты назад
Просто топовая статья, очень подробная, с ссылками на исследования, датами, именами учёных. Большое спасибо за такой великий труд и даже вклад.

Ученые выяснили, в каком возрасте риск гибели государства наиболее вероятенУченые выяснили, в каком возрасте риск гибели государства наиболее вероятен

ראובן פיאטיגורסקי
42 минуты назад
Жутко интересная статья. Жаль, что автор заметки прочла только предисловие.

Ученые выяснили, в каком возрасте риск гибели государства наиболее вероятенУченые выяснили, в каком возрасте риск гибели государства наиболее вероятен

Иисус Христос
2 часа назад
Михаил Соло, всем по фиг на его детей, как и тебе по фиг на детей какого нибудь Равшана из Таджикистана.

Американский физик предупредил о глобальной катастрофе на ЗемлеАмериканский физик предупредил о глобальной катастрофе на Земле

Иисус Христос
2 часа назад
Михаил Соло, если случится какой то серьёзный катаклизм типа Пермского вымирания, человечество ничто не спасёт, нет смысла об этом париться.

Американский физик предупредил о глобальной катастрофе на ЗемлеАмериканский физик предупредил о глобальной катастрофе на Земле

Иисус Христос
2 часа назад
Михаил Соло, доказательства где наинвый ?))) Ты че каждому громкому заявлению веришь? По такой логике мы с 2000 года уже должны были 10 раз уничтожиться

Американский физик предупредил о глобальной катастрофе на ЗемлеАмериканский физик предупредил о глобальной катастрофе на Земле

Николай Цыгикало
2 часа назад
Думаю, это от более тщательной и объёмной подготовки лётчиков. В ней и вопрос.

Летающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в СШАЛетающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в США

Иван Колупаев
2 часа назад
По статистике водилы бьются куда чаще чем летчики однако это никого не останавливает. Первое время будет много шуму от аварий таких такси а потом

Летающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в СШАЛетающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в США

Николай Цыгикало
4 часа назад
Тоже верно.

Летающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в СШАЛетающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в США

Дмитрий GF
4 часа назад
Николай Цыгикало, ну, сертификат получили, пусть полетают - посмотрим

Летающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в СШАЛетающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в США

Николай Цыгикало
4 часа назад
Как-то мне всегда казалось, что пилотирование сложнее вождения автомобиля. То есть проблем с пилотированием, если оно не полностью автоматическое,

Летающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в СШАЛетающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в США

Дмитрий GF
5 часов назад
Николай Цыгикало, По идее автоматика должна компенсировать. В частности, для дронов порывы ветра и термальные потоки задача уже решенная. Наверно

Летающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в СШАЛетающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в США

Олександр Власенко
5 часов назад
Армянское радио выходит на новый уровень

Первый спутник армянского производства запустили на ракете SpaceXПервый спутник армянского производства запустили на ракете SpaceX

Иван Колупаев
5 часов назад
Во-во раньше какая красота была люди не знали ни про какие болезни и помирали спокойно лет в сорок - на все воля богов 😌 А сейчас дергаются к врачам

Ураган века в Крыму и Сочи: что это было и станет ли новой нормойУраган века в Крыму и Сочи: что это было и станет ли новой нормой

Дмитрий GF
5 часов назад
Система слишком громоздкая и хрупкая, как она в реальности работать будет конечно интересно, но лучше не загадывать. На это все уйдет огромное

В США появилась первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилейВ США появилась первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей

Иван Колупаев
5 часов назад
Донаты еще можно подключить у Маска поклонников много ) но все же отказ от рекламы = убыточность сетки.

Маск послал рекламодателей, потому что считает себя рок-звездой, заявили исследователиМаск послал рекламодателей, потому что считает себя рок-звездой, заявили исследователи

Николай Цыгикало
5 часов назад
Честно говоря, не совсем понимаю, какой уровень навыков пилотирования должен быть у водителя. В воздухе сложнее, чем на земле. Сдвиги ветра, порывы,

Летающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в СШАЛетающий автомобиль Doroni получил летную сертификацию в США

Николай Бобров
6 часов назад
А как у переводчика четверть мили превратилась в 600 метров?

В США появилась первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилейВ США появилась первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей

1873275893
6 часов назад
👍💯🔥🔥🔥

Птенцы киви родились в дикой природе близ Веллингтона впервые за векПтенцы киви родились в дикой природе близ Веллингтона впервые за век

ulogin_vkontakte_20345656
8 часов назад
Иван Колупаев, ну, допустим, подписка - не единственный способ монетизации соцсети за вычетом рекламы. Есть ещё микротранзакции за продажу

Маск послал рекламодателей, потому что считает себя рок-звездой, заявили исследователиМаск послал рекламодателей, потому что считает себя рок-звездой, заявили исследователи

Игорь Коняшов
8 часов назад
Гена Пастухов, Вам бы пить поменьше нужно)

Ураган века в Крыму и Сочи: что это было и станет ли новой нормойУраган века в Крыму и Сочи: что это было и станет ли новой нормой

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно