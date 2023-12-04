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США, Британия и Австралия создают радар для отслеживания объектов в космосе

Согласно совместному заявлению, опубликованному министрами обороны США, Великобритании и Австралии, государства будут активно сотрудничать в рамках программы Deep Space Advanced Radar Capability (DARC). Она заключается в создании радаров для отслеживания объектов на геосинхронной орбите.

Современные радиолокационные системы RAF Fylingdales / © RAF

Идея в том, чтобы построить три станции слежения. Первую возведут и начнут эксплуатировать в Австралии к 2026 году (строительные работы там идут полным ходом), вторую — в Великобритании (скорее всего, в казармах Кавдор в Уэльсе), а третья появится на неназванном объекте в США к 2030-му.

DARC позволит странам выявлять потенциальные угрозы как военным, так и гражданским спутникам и системам, решать проблемы управления космическим движением и поддерживать растущий коммерческий космический сектор.